Точнейшее попадание: Минобороны показало удар «Искандера» по ракетному комплексу ВСУ «Нептун»
Минобороны показало видео удара Искандера по ракетному комплексу ВСУ Нептун
Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского ракетного комплекса «Нептун». Удар был нанесён «Искандером» вблизи населённого пункта Любицкое в Запорожской области.
Кадры поражения украинского комплекса «Нептун». Видео © Telegram / Минобороны России
«Расчёт ОТРК «Искандер»уничтожил ракетный комплекс «Нептун» ВСУ в районе населённого пункта Любицкое в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.
На кадрах сначала демонстрируется цель, далее запечатлён мощный взрыв. Как уточнили в Минобороны, потери ВСУ составили 10 человек.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль трассу, соединяющую Доброполье и Краматорск. Эта дорога служила для обеспечения украинских войск в данном районе.
Обложка © Telegram / Минобороны России