Точнейшее попадание: Минобороны показало удар «Искандера» по ракетному комплексу ВСУ «Нептун»

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинского ракетного комплекса «Нептун». Удар был нанесён «Искандером» вблизи населённого пункта Любицкое в Запорожской области.

Кадры поражения украинского комплекса «Нептун». Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёт ОТРК «Искандер»уничтожил ракетный комплекс «Нептун» ВСУ в районе населённого пункта Любицкое в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах сначала демонстрируется цель, далее запечатлён мощный взрыв. Как уточнили в Минобороны, потери ВСУ составили 10 человек.