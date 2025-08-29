Песков констатировал, что переговорный процесс по Украине не бурлит

Работа по переговорному процессу пока «не бурлит», но Москва заинтересована в мирном диалоге по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. Нет, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам», — сказал представитель Кремля.