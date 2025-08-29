Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 10:18

Песков констатировал, что переговорный процесс по Украине не бурлит

Обложка © Life.ru

Работа по переговорному процессу пока «не бурлит», но Москва заинтересована в мирном диалоге по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. Нет, к сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам», — сказал представитель Кремля.

Эрдоган напомнил Зеленскому о необходимости переговоров с Россией
Эрдоган напомнил Зеленскому о необходимости переговоров с Россией

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров по Украине Россия демонстрирует адаптивность и дипломатическую гибкость в принятии решений. Тем временем в Кремле отмечают, что сроки новой встречи делегаций Москвы и Киева пока не определены.

Александра Вишнякова
