В день гибели экс-президента Федерации альпинизма Кубани была плохая погода

Группа альпинистов во главе с экс-президентом Федерации альпинизма Краснодарского края Александром Расторгуевым попала под камнепад в районе Безенгийской стены в Кабардино-Балкарии во время ухудшения погодных условий. Об этом сообщил свидетель происшествия, находившийся на той же альпинистской базе.

По словам спортсмена, 25 августа вечером на контрольно-спасательном пункте отмечалась напряжённая обстановка — Расторгуева безуспешно пытались вызвать по рации, а связь с группой осуществлялась через других альпинистов.

«Моя группа, где я руководил, вернулась на базу чуть раньше пяти часов вечера. Когда на КСП сдавал радиостанцию, там царила напряжённая атмосфера. Я слышал, что у кого-то проблемы, доктор базы пыталась уточнить, может ли передвигаться пострадавший», — вспомниает он в разговоре с 360.ru.

Ранее в тот же день до 15:00 поступали сообщения, что у мастера спорта по альпинизму всё в порядке. Инцидент произошёл в условиях неблагоприятных погодных условий — в отличие от идеальной видимости предыдущего дня, 25 августа погода значительно ухудшилась.