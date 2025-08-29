Путин обсудил с членами Совбеза работу на пространстве СНГ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочее совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с членами Совбеза РФ работу на пространстве стран СНГ. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Президент поприветствовал собравшихся и обозначил ключевую тему обсуждения. Глава государства предложил обсудить текущую деятельность на пространстве Содружества Независимых Государств, которую он назвал одним из приоритетов внешней политики. В ходе беседы планировалось рассмотреть взаимодействие с отдельными странами СНГ, определить первостепенные задачи и ближайшие шаги в этом направлении.

Путин предоставил первое слово министру иностранных дел Сергею Лаврову, после чего запланировал выступления остальных участников.

В совещании участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин.