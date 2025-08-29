В Госдуме рассмотрят инициативу об ипотечных каникулах после публикации Life.ru

В Госдуме после публикации Life.ru приняли к рассмотрению идею об ипотечной отсрочке на полгода при покупке частного дома. Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев в начале августа обратился к депутатам Государственной думы с инициативой о введении шестимесячных ипотечных каникул для заёмщиков, приобретающих частные дома. Согласно предложению, после оформления кредита заёмщики могли бы получить отсрочку по платежам на полгода для обустройства жилья — проведения коммуникаций, ремонта и закупки мебели.

28 августа Зайцеву поступил официальный ответ из Государственной думы.

Официальный ответ из Государственной думы. Фото © Life.ru

«Уважаемый Сергей Андреевич! Ваше обращение рассмотрено в Комитете Государственной думы по финансовому рынку. Ваши предложения по предоставлению заёмщикам по ипотечному кредиту отсрочки по платежам на срок до шести месяцев доведены до сведения депутатов комитета и будут приняты во внимание в дальнейшей работе Комитета по совершенствованию финансового законодательства Российской Федерации», — указывается в документе.