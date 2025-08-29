В Госдуме рассмотрят инициативу об ипотечных каникулах после публикации Life.ru
Life.ru: В ГД рассмотрят идею об ипотечной отсрочке при покупке частного дома
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В Госдуме после публикации Life.ru приняли к рассмотрению идею об ипотечной отсрочке на полгода при покупке частного дома. Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев в начале августа обратился к депутатам Государственной думы с инициативой о введении шестимесячных ипотечных каникул для заёмщиков, приобретающих частные дома. Согласно предложению, после оформления кредита заёмщики могли бы получить отсрочку по платежам на полгода для обустройства жилья — проведения коммуникаций, ремонта и закупки мебели.
28 августа Зайцеву поступил официальный ответ из Государственной думы.
Официальный ответ из Государственной думы. Фото © Life.ru
«Уважаемый Сергей Андреевич! Ваше обращение рассмотрено в Комитете Государственной думы по финансовому рынку. Ваши предложения по предоставлению заёмщикам по ипотечному кредиту отсрочки по платежам на срок до шести месяцев доведены до сведения депутатов комитета и будут приняты во внимание в дальнейшей работе Комитета по совершенствованию финансового законодательства Российской Федерации», — указывается в документе.
В ответе подчёркивается, что комитет обобщает всю поступающую информацию по вопросам ипотечного кредитования для последующего учёта в работе над законопроектами.
Ранее россиянам объяснили, как не потерять деньги при покупке квартиры или дома. Кстати, граждане стали массово отказываться от строительства домов в ипотеку.