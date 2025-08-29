Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

29 августа, 13:11

В Госдуме рассмотрят инициативу об ипотечных каникулах после публикации Life.ru

Life.ru: В ГД рассмотрят идею об ипотечной отсрочке при покупке частного дома

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Госдуме после публикации Life.ru приняли к рассмотрению идею об ипотечной отсрочке на полгода при покупке частного дома. Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев в начале августа обратился к депутатам Государственной думы с инициативой о введении шестимесячных ипотечных каникул для заёмщиков, приобретающих частные дома. Согласно предложению, после оформления кредита заёмщики могли бы получить отсрочку по платежам на полгода для обустройства жилья — проведения коммуникаций, ремонта и закупки мебели.

28 августа Зайцеву поступил официальный ответ из Государственной думы.

Официальный ответ из Государственной думы. Фото © Life.ru

«Уважаемый Сергей Андреевич! Ваше обращение рассмотрено в Комитете Государственной думы по финансовому рынку. Ваши предложения по предоставлению заёмщикам по ипотечному кредиту отсрочки по платежам на срок до шести месяцев доведены до сведения депутатов комитета и будут приняты во внимание в дальнейшей работе Комитета по совершенствованию финансового законодательства Российской Федерации», указывается в документе.

В ответе подчёркивается, что комитет обобщает всю поступающую информацию по вопросам ипотечного кредитования для последующего учёта в работе над законопроектами.

Эксперт объяснил, как россияне смогут сэкономить на строительстве частных домов

Ранее россиянам объяснили, как не потерять деньги при покупке квартиры или дома. Кстати, граждане стали массово отказываться от строительства домов в ипотеку.

