29 августа, 12:31

Критиковавшая СВО дочь экс-сенатора от ХМАО показала, как выживает в палатке под Парижем

Диана Исакова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medve_ditsa

Активистка Диана Исакова, дочь экс-сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова, теперь проживает в палатке недалеко от Парижа. В своих соцсетях она пожаловалась на отношение оппозиционных организаций, которые не помогли ей обустроиться во Франции после отъезда из Грузии. Сейчас девушка вынуждена выживать буквально в полевых условиях.

Диана Исакова рассказала, что социальные организации отказались помогать ей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / medve_ditsa

Диана Исакова покинула Россию после публичной критики СВО на Украине. В Грузии она искала помощи у оппозиционных сообществ, надеясь на оплату перелёта в Европу и временного жилья. Тем не менее её попытки получить эту помощь оказались безуспешными.

Сейчас дочь экс-сенатора вынуждена обитать в палатке в поле недалеко от Парижа. Девушка делится, что для поддержания гигиены ей приходится умываться в реках и искать спортзалы, чтобы воспользоваться душем.
Ранее уехавшая в Испанию Татьяна Лазарева* пожаловалась на бедную жизнь за рубежом. По словам экс-телеведущей, большинство внезапно покинувших Россию соотечественников не могут похвастаться финансовым благополучием.

* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

