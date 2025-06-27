«Политическая воля»: Названо единственное условие возвращения Чулпан Хаматовой в Россию

Актриса Чулпан Хаматова сохранила связи в России, поэтому периодически в нашей стране поднимается вопрос о её возращении. Однако данное решение не может принять простой чиновник, разрешение артистке может дать только президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Мне бы хотелось понять, какой чиновник, высокопоставленный человек возьмёт на себя такую ответственность и попытается вернуть Хаматову в Россию? Это должна быть серьёзная политическая воля. Поэтому этот вопрос должен решаться на уровне президента...», — отметил собеседник портала «Страсти».