«Политическая воля»: Названо единственное условие возвращения Чулпан Хаматовой в Россию
Глава ФПБК Бородин: Только Путин может разрешить Хаматовой вернуться в Россию
Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Актриса Чулпан Хаматова сохранила связи в России, поэтому периодически в нашей стране поднимается вопрос о её возращении. Однако данное решение не может принять простой чиновник, разрешение артистке может дать только президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
«Мне бы хотелось понять, какой чиновник, высокопоставленный человек возьмёт на себя такую ответственность и попытается вернуть Хаматову в Россию? Это должна быть серьёзная политическая воля. Поэтому этот вопрос должен решаться на уровне президента...», — отметил собеседник портала «Страсти».
Он также подчеркнул, что понимает желание сбежавших звёзд вернуться обратно в Россию. Бородин уверен, что на Западе отечественные артисты никому не нужны. При этом нельзя забывать, что некоторые из них поддерживают Украину. Общественный деятель полагает, что вопрос возвращения Хаматовой вовсе не стоит поднимать, потому что россияне «не хотят её видеть в нашей стране».
Напомним, в 2022 году актриса публично выступила с критикой СВО. Затем Хаматова уволилась из театра «Современник», а затем покинула Россию, перебравшись жить в Латвию. Через два года её попёрли там с работы из-за невостребованности. Потом последовали проблемы с ВНЖ — с большим трудом артистке удалось его продлить. Актриса признаётся, что скучает по России и желает вернуться, но здесь ей до сих пор не рады, поскольку она дискредитировала ВС РФ. Кроме того, Хаматовой грозит уголовное дело из-за помощи Украине.