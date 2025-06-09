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Регион
9 июня, 12:32

Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова больше не является попечителем фонда «Помощь»

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Известная актриса Чулпан Хаматова больше не числится в попечительском составе российского благотворительного фонда «Помощь», который занимается соцподдержкой, защитой и реабилитацией социально незащищённых категорий граждан РФ. С официального сайта пропало соответствующее упоминание о звезде фильма «Страна глухих».

Примечательно, что ещё в минувшем году имя Хаматовой фигурировало среди попечителей фонда, однако теперь оно отсутствует в перечне.

Это не первый подобный случай: в 2022 году Чулпан Хаматова уже оставила фонд «Подари жизнь», сооснователем которого являлась. Позже она была исключена из попечительского совета фонда «Круг добра».

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В 2022 году актриса публично выступила с критикой СВО. Вскоре после этого Чулпан Хаматова покинула страну и ныне проживает в Латвии, где ей недавно успешно продлили ВНЖ. Она признаётся, что скучает по России и желает вернуться, но здесь ей до сих пор не рады, поскольку она дискредитировала ВС РФ. Кстати, певец Николай Басков намекал, что деньги, полученные с фонда для больных детей, актриса решила потратить на себя любимую.

Владимир Озеров
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