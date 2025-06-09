Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова больше не является попечителем фонда «Помощь»

Известная актриса Чулпан Хаматова больше не числится в попечительском составе российского благотворительного фонда «Помощь», который занимается соцподдержкой, защитой и реабилитацией социально незащищённых категорий граждан РФ. С официального сайта пропало соответствующее упоминание о звезде фильма «Страна глухих».

Примечательно, что ещё в минувшем году имя Хаматовой фигурировало среди попечителей фонда, однако теперь оно отсутствует в перечне.