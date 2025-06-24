Беглой актрисе Чулпан Хаматовой грозит уголовное дело из-за помощи Украине
Глава ФПБК Бородин призвал возбудить уголовное дело против Чулпан Хаматовой
Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин инициировал возбуждение уголовного дела против актрисы Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает портал «Страсти».
Поводом послужило её недавнее интервью, в котором артистка подтвердила оказание финансовой помощи Украине. В ходе беседы Хаматова заявила о поддержке фондов Незалежной, однако конкретные названия организаций не прозвучали.
«Мы подготовили ряд запросов возбудить уголовное дело против Хаматовой», — рассказал Бородин.
Напомним, в 2022 году актриса публично выступила с критикой СВО. Затем Хаматова уволилась из театра «Современник», а затем покинула Россию, перебравшись жить в Латвию. Через два года её попёрли там с работы из-за невостребованности. Потом последовали проблемы с ВНЖ — с большим трудом артистке удалось его продлить. Актриса признаётся, что скучает по России и желает вернуться, но здесь ей до сих пор не рады, поскольку она дискредитировала ВС РФ.