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Регион
24 июня, 10:22

Беглой актрисе Чулпан Хаматовой грозит уголовное дело из-за помощи Украине

Глава ФПБК Бородин призвал возбудить уголовное дело против Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Чулпан Хаматова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин инициировал возбуждение уголовного дела против актрисы Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает портал «Страсти».

Поводом послужило её недавнее интервью, в котором артистка подтвердила оказание финансовой помощи Украине. В ходе беседы Хаматова заявила о поддержке фондов Незалежной, однако конкретные названия организаций не прозвучали.

«Мы подготовили ряд запросов возбудить уголовное дело против Хаматовой», — рассказал Бородин.

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Напомним, в 2022 году актриса публично выступила с критикой СВО. Затем Хаматова уволилась из театра «Современник», а затем покинула Россию, перебравшись жить в Латвию. Через два года её попёрли там с работы из-за невостребованности. Потом последовали проблемы с ВНЖ — с большим трудом артистке удалось его продлить. Актриса признаётся, что скучает по России и желает вернуться, но здесь ей до сих пор не рады, поскольку она дискредитировала ВС РФ.

Владимир Озеров
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