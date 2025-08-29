Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом под Калининградом

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием рейсового автобуса и «КамАЗа».Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, госпитализированы трое: водитель большегруза и двое пассажиров автобуса. Сведения о состоянии пострадавших не приводятся.

Как сообщает региональная прокуратура, водитель автобуса, двигавшегося по маршруту Калининград – Харброво через Матросово, оказался на встречной полосе. На месте ЧП работают 12 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС.