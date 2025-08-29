Forbes назвал имя самого богатого музыканта в мире
Forbes: Муж Бейонсе рэпер Jay Z признан самым богатым музыкантом в мире
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Raffaele Conti 88
Американский рэпер и продюсер Шон Картер, более известный как Jay-Z, возглавил список самых богатых музыкантов мира. Об этом сообщает Forbes.
Состояние мужа Бейонсе на сегодняшний день оценивается в 2,6 миллиарда долларов. Это позволило ему обойти Тейлор Свифт более чем на миллиард. Джей Зи также вошёл в историю как первый рэпер, чей капитал превысил миллиард долларов.
Бизнес-активы музыканта включают совладение венчурным фондом Marcy Venture Partners и компанией Roc Nation. Кроме того, он инвестировал в Uber, D'Usse и ранее продал свою долю в Armand de Brignac концерну Moët Hennessy.
Ранее сообщалось, что создатель Лабубу вошёл в топ-100 богатейших людей мира. Глава китайской компании Pop Mart Ван Нин занял 85-ю строчку в рейтинге агентства Bloomberg. С начала года он заработал почти 19 млрд долларов. Стоимость его активов оценивается в 26,5 млрд долларов.