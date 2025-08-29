Зеленский признал, что Украине не хватит сил вернуть территории

«Мы все понимаем, что Украина на сегодняшний день с помощью оружия полностью восстановить все свои территории не сможет» , — заявил он.

При этом глава киевского режима обозначил три ключевых условия, которые, по его мнению, должны лечь в основу гарантий безопасности для Украины. Первый пункт предполагает поддержание текущей численности ВСУ и их оснащение за счёт ЕС и США, второй — внедрение формата «НАТО-лайт», и третий — сохранения антироссийских санкций и использование замороженных активов РФ.