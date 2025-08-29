Мессенджер MAX
29 августа, 13:19

Зеленский признал, что Украине не хватит сил вернуть территории

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin

Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет оружием вернуть все территории, уже оказавшиеся под контролем России.

«Мы все понимаем, что Украина на сегодняшний день с помощью оружия полностью восстановить все свои территории не сможет», — заявил он.

Зеленский заявил, что дипломатический путь «является более быстрым».

При этом глава киевского режима обозначил три ключевых условия, которые, по его мнению, должны лечь в основу гарантий безопасности для Украины. Первый пункт предполагает поддержание текущей численности ВСУ и их оснащение за счёт ЕС и США, второй — внедрение формата «НАТО-лайт», и третий — сохранения антироссийских санкций и использование замороженных активов РФ.

