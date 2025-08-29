Захарова назвала Узбекистан суверенным государством после заявлений Мирзиёева

Россия рассматривает Узбекистан как суверенного и стратегически важного партнёра, отношения с которым носят многоплановый и взаимовыгодный характер. Об этом на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя позицию Ташкента по международным вопросам.

«Я хотела бы сказать, напомнить, что Республика Узбекистан является суверенным государством. Она самостоятельно определяет и ведёт свою внешнюю политику, направленную, в том числе на всемерное укрепление и развитие добрососедских и конструктивных связей с ближними и дальними соседями», — подчеркнула Захарова.

Захарова указала, что Москва высоко ценит сложившийся формат отношений с Ташкентом, имеющий статус всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Дипломат отметила продуктивное взаимодействие двух стран в рамках ключевых международных организаций, включая СНГ, ШОС, ООН и ЕАЭС.

По словам представителя МИД, отношения Москвы и Ташкента продолжают развиваться в духе традиционной дружбы и взаимного уважения.