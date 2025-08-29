Мини Стоунхендж: У жильцов ЖК в Новой Москве под окнами появилось «кладбище»
У жителей Новой Москвы во дворе ЖК Первый Московский появилось кладбище
Обложка © Telegram / 10-я фаза ПМГП (Первый московский город парк)
Во дворе одного из жилых комплексов Новой Москвы неожиданно появились декоративные плиты, напоминающие надгробия. Жильцы обратили внимание на «кладбище» и поделились фото в социальных сетях. Об этом сообщил MSK1.RU.
«Какое-то захоронение у нас во дворе. Мертвецы пошли за кофе. Московский мини Стоунхендж», — такими комментариями делятся жители ЖК.
Речь идёт о жилом комплексе «Первый Московский» на улице Бианки. На опубликованных снимках заметно более десятка плит, поднятых над землёй. Позднее выяснилось, что это результат работы коммунальных служб: плиту временно приподняли для проведения работ. Представитель управляющей компании «Комфорт Сити» сообщил, что организация не имеет отношения к этим работам и посоветовал обращаться в префектуру Троицкого и Новомосковского округа.
Ранее в Троицком округе Москвы спасателям удалось найти 75-летнего грибника, который заблудился в лесу. По информации представителей экстренных служб столицы, мужчина из деревни Юрьево в Новой Москве пропал накануне, отправившись за грибами. Ночные поиски результатов не дали, а связь с грибником была затруднена из-за того, что у него был только кнопочный телефон.