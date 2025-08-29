Мини Стоунхендж: У жильцов ЖК в Новой Москве под окнами появилось «кладбище»

Во дворе одного из жилых комплексов Новой Москвы неожиданно появились декоративные плиты, напоминающие надгробия. Жильцы обратили внимание на «кладбище» и поделились фото в социальных сетях. Об этом сообщил MSK1.RU.

«Какое-то захоронение у нас во дворе. Мертвецы пошли за кофе. Московский мини Стоунхендж», — такими комментариями делятся жители ЖК.

Речь идёт о жилом комплексе «Первый Московский» на улице Бианки. На опубликованных снимках заметно более десятка плит, поднятых над землёй. Позднее выяснилось, что это результат работы коммунальных служб: плиту временно приподняли для проведения работ. Представитель управляющей компании «Комфорт Сити» сообщил, что организация не имеет отношения к этим работам и посоветовал обращаться в префектуру Троицкого и Новомосковского округа.