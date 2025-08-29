Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

29 августа, 14:04
США и Россия сузили разногласия по Украине до двух основных вопросов, заявил Вэнс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Переговоры между США и Россией, проходившие при содействии спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, привели к сужению круга разногласий по украинскому урегулированию. Теперь стороны сосредоточены на двух основополагающих проблемах: предоставлении гарантий безопасности и решении территориальных вопросов, заявил заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Результатом его (Уиткоффа. — Прим. Life.ru) переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов относительно войны между Россией и Украиной до ряда чётко определённых проблем, а именно гарантий безопасности и территориальных уступок», — написал Вэнс на своей странице в социальной сети X.

Американский вице-президент сообщил, что дипломатическая группа под руководством Уиткоффа успешно продвинулась в организации переговорного процесса. Вэнс высоко оценил профессионализм спецпосланника Дональда Трампа, опровергнув при этом негативные статьи в западных СМИ.
Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет оружием вернуть все территории, уже оказавшиеся под контролем России. Он заявил, что дипломатический путь «является более быстрым».

