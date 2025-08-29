Десятки встреч, поездка в Китай и не только: Раскрыт график Путина на следующую неделю

Российский лидер Владимир Путин с 31 августа по 5 сентября посетит Тяньцзинь, Пекин и Владивосток, где примет участие в более чем десяти международных встречах, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, с 31 августа по 3 сентября Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай. В Тяньцзине 31 августа – 1 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встреча в формате ШОС+. В Пекине планируется подписание около 20 двусторонних соглашений между Россией и Китаем, а также трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии – Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийна Хурэлсуха.

С 3 по 5 сентября во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин проведёт серию встреч, в том числе с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном. Эти лидеры также выступят на пленарном заседании ВЭФ 4 сентября вместе с президентом РФ.