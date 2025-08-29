Евросоюз согласовал обучение военных ВСУ на территоии Украины
Европейский союз планирует развернуть программу подготовки украинских военных непосредственно на территории Украины. Такое решение согласовали министры иностранных дел и обороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Копенгагене, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Что касается гарантий, у нас есть общее соглашение о расширении мандата нашей тренировочной миссии, чтобы осуществлять подготовку наших сил на территории Украины. Европейские инструкторы будут направлены в учебные заведения и академии Украины», — заявила представитель ЕС.
По её словам, конкретные сроки реализации инициативы пока не определены, но после завершения конфликта ЕС не допустит повторения событий 2022 года. Каллас добавила, что предварительная договорённость требует официального утверждения на ближайшем заседании Совета ЕС, где будут определены детали развёртывания учебных программ.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует представить очередной пакет санкций против России в сентябре. Однако Словакия и Венгрия открыто выражают своё недовольство текущей санкционной политикой. Обе страны разделяют мнение, что эти рестрикции наносят ущерб их экономикам, не достигают поставленных целей и приводят к дефициту энергоресурсов в ЕС.