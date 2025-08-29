Евросоюз согласовал обучение военных ВСУ на территоии Украины

Европейский союз планирует развернуть программу подготовки украинских военных непосредственно на территории Украины. Такое решение согласовали министры иностранных дел и обороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Копенгагене, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Что касается гарантий, у нас есть общее соглашение о расширении мандата нашей тренировочной миссии, чтобы осуществлять подготовку наших сил на территории Украины. Европейские инструкторы будут направлены в учебные заведения и академии Украины», — заявила представитель ЕС.