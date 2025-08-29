Для зарегистрированных не в России авто предложили новый порядок штрафов
Срок уплаты административного штрафа владельцами автомобилей, зарегистрированных за границей, с 60 дней до одних суток, предложили сократить в МВД России. Цель инициативы — усилить принцип неотвратимости наказания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Законопроектом предлагается установить для владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, срок уплаты административного штрафа в течение суток со дня вступления в законную силу соответствующего постановления», — говорится в сообщении.
Сейчас собственники таких автомобилей обязаны уплатить штраф в течение 60 дней, при этом они могут свободно выезжать за пределы страны, что способствует неисполнению постановлений. Новое правило предполагает, что в случае несвоевременной оплаты транспортное средство будет задерживаться до уплаты штрафа.
