29 августа, 14:46

Для зарегистрированных не в России авто предложили новый порядок штрафов

МВД предложило сократить срок оплаты штрафа для зарегистрированных не в РФ авто

Обложка © Life.ru

Срок уплаты административного штрафа владельцами автомобилей, зарегистрированных за границей, с 60 дней до одних суток, предложили сократить в МВД России. Цель инициативы — усилить принцип неотвратимости наказания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Законопроектом предлагается установить для владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, срок уплаты административного штрафа в течение суток со дня вступления в законную силу соответствующего постановления», — говорится в сообщении.

Сейчас собственники таких автомобилей обязаны уплатить штраф в течение 60 дней, при этом они могут свободно выезжать за пределы страны, что способствует неисполнению постановлений. Новое правило предполагает, что в случае несвоевременной оплаты транспортное средство будет задерживаться до уплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что за сбор редких и находящихся под угрозой исчезновения грибов в России предусмотрена административная и уголовная ответственность. Уголовная ответственность наступает в случае сбора особо ценных видов грибов из Красной книги, а также грибов с наркотическими свойствами.

