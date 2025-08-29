Росморречфлот: Утечка нефти в Новороссийске локализована, угрозы нет
Место разлива нефти. Обложка © Telegram / Каспийский Трубопроводный Консорциум
В порту Новороссийска локализовали утечку нефти, которая произошла во время погрузочных операций на турецком танкере T.SEMAHAT произошла утечка нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются», — отмечается в официальном сообщении ведомства.
По информации Росморречфлота, разлив был оперативно локализован с установкой 800 метров боновых заграждений. Для ликвидации последствий привлечены 87 специалистов, 12 буксиров, 4 маломерных катера, 4 нефтесборные системы и 7 плавучих ёмкостей.
Выносное причальное устройство КТК-2 выведено из эксплуатации на неопределённый срок до завершения расследования причин инцидента. Специалисты проводят постоянный экологический мониторинг и регулярный отбор проб воды.
Напомним, днём 29 августа появилась информация о разливе нефти с турецкого судна, который произошел вблизи побережья Новороссийска. Сообщалось, что на борту судна находилось 24 человека. В связи с инцидентом был введён режим чрезвычайной ситуации на объекте.