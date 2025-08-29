Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

29 августа, 14:42

ВС РФ ежемесячно освобождают 600-700 квадратных километров в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска каждый месяц освобождают 600-700 квадратных км в ходе специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства.

По его словам, темп продвижения войск в этом году вырос почти вдвое.

«Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время — 600-700», — сказал Белоусов.

Ранее западные СМИ оценили, что за 7,5 месяцев 2025 года российская армия взяла под контроль 2395 кв. км территории Украины — это почти соответствует площади Люксембурга (2586 кв. км). А на Украине констатировали, что вскоре могут вновь начать терять сотни километров территории ежедневно, как это происходило в 2022 году.

Александра Вишнякова
