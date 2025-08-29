ВС РФ ежемесячно освобождают 600-700 квадратных километров в зоне СВО

Российские войска каждый месяц освобождают 600-700 квадратных км в ходе специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства.

По его словам, темп продвижения войск в этом году вырос почти вдвое.