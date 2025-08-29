Больше дронов, лучше бой: Минобороны нарастило поставки БПЛА в ряды ВС РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл очередное заседание коллегии российского оборонного ведомства. В ходе него он сообщил, что объёмы поставок тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российские войска значительно увеличены, что положительно сказалось на ведении боевых действий.

Он также подчеркнул необходимость завершения работы по созданию эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт, а также ускорения подготовки операторов БПЛА и проведения соответствующих организационно-штатных мероприятий.