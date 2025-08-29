Мессенджер MAX
29 августа, 14:46

Больше дронов, лучше бой: Минобороны нарастило поставки БПЛА в ряды ВС РФ

Белоусов: Минобороны значительно нарастило поставки тактических БПЛА в ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл очередное заседание коллегии российского оборонного ведомства. В ходе него он сообщил, что объёмы поставок тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российские войска значительно увеличены, что положительно сказалось на ведении боевых действий.

Он также подчеркнул необходимость завершения работы по созданию эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт, а также ускорения подготовки операторов БПЛА и проведения соответствующих организационно-штатных мероприятий.

Армия России за неделю вытеснила ВСУ из шести населённых пунктов
Напомним, что российские Вооружённые силы с начала специальной военной операции ликвидировали более 80 тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов. Также подразделениями российской армии выведено из строя 625 комплексов противовоздушной обороны, более 24,8 тысячи единиц бронетанковой техники, включая танки и боевые бронированные машины.

  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
