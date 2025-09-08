Обменяли великую Россию на молдавский паспорт: Как Долин и Пьяных купили себе новую родину Оглавление Кто предал Россию за молдавский паспорт? Не ЕС, но рядом: Как Молдова стала прибежищем для беглых Не только Долин: Портрет типичного покупателя молдавского гражданства Цена предательства: 100 тысяч евро на человека Обратная сторона: Год в окопах ВСУ вместо жизни в ЕС У российских предателей и беглецов появилась новая родина — Молдова. Они покупают паспорта этой страны, надеясь сбежать на Запад. Что им даёт молдавское гражданство, сколько оно стоит и какие обязанности накладывает — в материале Life.ru. 7 сентября, 21:38 На что готовы пойти Долин* и Пьяных* ради бегства из России? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / esfera, © ТАСС / Сергей Виноградов, Гавриил Григоров

Кто предал Россию за молдавский паспорт?

Кинокритик Антон Долин*, его жена Наталия Хлюстова и их двое сыновей, а также журналист Глеб Пьяных* стали гражданами Республики Молдова. Соответствующий указ подписала президент страны Майя Санду.

Антон Долин* считает, что в России нет демократии и совести, но есть сплошные унижения. Ещё он уверен, что Украиной не правят неонацисты, а Европа и США не желают распада нашей страны. Молдавская корочка ему пригодится, чтобы почаще навещать свою француженку-мать.

Глеб Пьяных* принижал нашу армию и возносил натовскую, радовался успеху ВСУ и желал смерти российским военнослужащим. Сразу после начала спецоперации он осел в Стамбуле, но ему там не понравилось. Вероятно, с молдавским паспортом Пьяных* переселится в другое место.

Не ЕС, но рядом: Как Молдова стала прибежищем для беглых

В последнее время спрос на иностранные паспорта у некоторой категории россиян заметно вырос. Причина понятна: сбежать из страны захотели разом и саморазоблачившиеся русофобы, и вскрытые иноагенты, и перепуганные релоканты.

Большинство беглецов изначально мечтали о Евросоюзе, США, Израиле и ОАЭ. Это всё лидеры международных рейтингов, ранжирующих паспорта различных государств по свободе перемещения и карьерным возможностям. Однако получить гражданство этих стран не так просто.

Не только Долин: Портрет типичного покупателя молдавского гражданства

По словам менеджера одной из компаний, помогающих с получением гражданства Молдовы, среди клиентов есть россияне, у которых «зависла» недвижимость или бизнес в других странах. Появились трудности с получением шенгенской визы, поэтому они пытаются оформить гражданство Молдовы. Много запросов приходит от айтишников.

На сайте посольства Молдовы говорится, что, согласно статье 12 Закона 1024-XIV от 02 июня 2000 года, получить гражданство могут люди, родившиеся на территории Республики Молдова или имеющие хотя бы одного из родителей, предков, которые родились на данной территории, а также лица, которые до 28 июня 1940 года проживали на территории Бессарабии, севера Буковины, округа Херца и МАССР, и их потомки, Кроме того, лица, которые были высланы или покинули территорию Республики Молдова начиная с 28 июня 1940 года, а также их потомки.

Менеджеры компаний, помогающих с гражданством Молдовы, утверждают, что вся процедура длится 6–8 месяцев. Знание государственного языка на данный момент не требуется. Достаточно подтвердить факт рождения на территории страны или родителей, бабушек или дедушек. Другой вариант — вложить в экономику страны 100 тысяч евро за себя плюс по 15 тысяч за супругу и каждого из детей. Это относительно мало: в Греции попросят от 250 тыс. евро, в Испании было от 500 тыс.

А запросы «особо ценных» клиентов, таких как Антон Долин* и Глеб Пьяных*, рассматривает, видимо, лично президент Молдовы Майя Санду.

Как бы то ни было, лафа с гражданством Молдовы заканчивается. С 1 октября текущего года получить его будет куда сложнее, так как вводятся экзамены по румынскому языку (государственный в стране) и знанию молдавской Конституции.

Обратная сторона: Год в окопах ВСУ вместо жизни в ЕС

Минусы у гражданства Молдовы тоже есть, и они существенные, особенно для россиян. Например, это обязательная срочная служба длиною в год для парней 18–27 лет. Есть реальные риски быть отправленным на Украину в качестве солдата ВСУ и убитым российскими воинами.

Нельзя не сказать и об ужесточении режима Майи Санду. Помимо преследования политических оппонентов её правительство поддерживает и внедряет в местные школы западную ЛГБТ**-повестку.

