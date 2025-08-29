Сокрушительный удар: Армия России повредила инфраструктуру 62% главных предприятий ВПК Украины

Инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса нанесён существенный урон, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. В ходе заседания коллегии ведомства он сообщил, что в текущем году российскими вооружёнными силами было проведено 35 массированных и групповых ударов по 146 объектам Украины критической важности.

В результате предпринятых действий повреждения получили более 62% ключевых производственных мощностей, относящихся к военно-промышленному комплексу Украины. Белоусов подчеркнул, что подобные меры наносят значительный ущерб оборонному потенциалу противника.