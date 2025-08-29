Сокрушительный удар: Армия России повредила инфраструктуру 62% главных предприятий ВПК Украины
Белоусов: Повреждена инфраструктуры 62% ключевых предприятий ВПК Украины
Обложка © Wikipedia
Инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса нанесён существенный урон, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. В ходе заседания коллегии ведомства он сообщил, что в текущем году российскими вооружёнными силами было проведено 35 массированных и групповых ударов по 146 объектам Украины критической важности.
В результате предпринятых действий повреждения получили более 62% ключевых производственных мощностей, относящихся к военно-промышленному комплексу Украины. Белоусов подчеркнул, что подобные меры наносят значительный ущерб оборонному потенциалу противника.
Только за текущую неделю ВС России нанесли семь ударов массированных ударов высокоточным оружием и боевыми дронами по объектам ВСУ. В результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса и авиабазы Украины. Среди них склады с ракетами «Сапсан» и ракетный комплекс «Нептун».