Белоусов: План набора на военную службу по контракту в текущем году увеличен
В 2025 году увеличен план набора военнослужащих по контракту, и в целом он выполняется. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на заседании коллегии Минобороны.
«Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идёт успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», — сказал министр.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить единые стандарты поддержки солдат, принимающих участие в спецоперации. Для этого следует использовать все наиболее эффективные практики, используемые регионами.