В МЧС назвали причину взрыва на заправке в Дагестане

Взрыв и последующее возгорание на автозаправочной станции в Хасавюртовском районе Дагестана обошлись без человеческих жертв. Данную информацию передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, инцидент произошёл во время перекачки газа из-за разгерметизации ёмкости газовоза. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 400 квадратных метров и предотвратить его распространение на близлежащий частный жилой дом. Сотрудники и посетители смогли покинуть территорию до взрыва.