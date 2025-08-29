Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 15:11

В МЧС назвали причину взрыва на заправке в Дагестане

МЧС: При взрыве на заправке в Дагестане никто не пострадал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Взрыв и последующее возгорание на автозаправочной станции в Хасавюртовском районе Дагестана обошлись без человеческих жертв. Данную информацию передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, инцидент произошёл во время перекачки газа из-за разгерметизации ёмкости газовоза. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 400 квадратных метров и предотвратить его распространение на близлежащий частный жилой дом. Сотрудники и посетители смогли покинуть территорию до взрыва.

В Туве 14-летний подросток погиб от взрыва неизвестного предмета
В Туве 14-летний подросток погиб от взрыва неизвестного предмета

Напомним, что в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана произошёл мощный взрыв на заправочной станции. По информации телеграм-канала SHOT сначала речь шла о двух пострадавших, позже появились сведенья, что количество раненых увеличились до четырёх человек. У людей были ожоги различной степени тяжести, от первой до третьей. Их госпитализировали в больницы.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar