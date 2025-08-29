ВСУ уничтожили в Судже памятник основоположнику русской актёрской школы Щепкину

Памятник актёру Михаилу Щепкину, одному из основоположников русской актёрской школы, установленный в Судже, был уничтожен ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Действия, которым нет оправдания. Нацисты уничтожили памятник основоположнику русской актёрской школы Михаилу Семёновичу Щепкину в Судже», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Бюст Щепкина, установленный в Судже в конце XIX века, не только служил символом города, но и признавался объектом культурного наследия. Памятник был воздвигнут в честь первого сценического выступления актёра, которое состоялось в Судже в 1801 году, когда он ещё учился в местном училище.

Хинштейн заверил, что разрушенный ВСУ монумент будет восстановлен. Для реализации этой задачи будет привлечена Российская академия художеств.