ВСУ уничтожили в Судже памятник основоположнику русской актёрской школы Щепкину

Хинштейн: ВСУ уничтожили памятник актёру Щепкину в Судже
Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Памятник актёру Михаилу Щепкину, одному из основоположников русской актёрской школы, установленный в Судже, был уничтожен ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Действия, которым нет оправдания. Нацисты уничтожили памятник основоположнику русской актёрской школы Михаилу Семёновичу Щепкину в Судже», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Бюст Щепкина, установленный в Судже в конце XIX века, не только служил символом города, но и признавался объектом культурного наследия. Памятник был воздвигнут в честь первого сценического выступления актёра, которое состоялось в Судже в 1801 году, когда он ещё учился в местном училище.
Хинштейн заверил, что разрушенный ВСУ монумент будет восстановлен. Для реализации этой задачи будет привлечена Российская академия художеств.
Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника, сбитого системой ПВО, упали на жилую застройку в Курске. Атака произошла в день, посвящённый победе в Курской битве. Хинштейн назвал действия противника свидетельством исторического беспамятства.