29 августа, 15:20

«Этому видео около года»: Полиция опровергла слухи о растяжках с гранатами в Солнечногорске

Обложка © Life.ru

Полиция опровергла информацию о растяжках с гранатами в лесу у СНТ «Калина» в Солнечногорске. Представители правоохранительных органов заявили, что распространенное видео устарело и ему примерно год. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Этому видео около года. Его повторно скидывают на протяжении уже двух месяцев. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в соцсетях активно обсуждается ролик, снятый под Солнечногорском. На видео запечатлено, как в лесу, предположительно, неизвестные лица установили растяжки с гранатами. На кадрах, снятых местной жительницей, видно натянутую между деревьями нить, к которой подвешена граната.

Наталья Демьянова
