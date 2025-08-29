«Этому видео около года»: Полиция опровергла слухи о растяжках с гранатами в Солнечногорске
Обложка © Life.ru
Полиция опровергла информацию о растяжках с гранатами в лесу у СНТ «Калина» в Солнечногорске. Представители правоохранительных органов заявили, что распространенное видео устарело и ему примерно год. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«Этому видео около года. Его повторно скидывают на протяжении уже двух месяцев. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в соцсетях активно обсуждается ролик, снятый под Солнечногорском. На видео запечатлено, как в лесу, предположительно, неизвестные лица установили растяжки с гранатами. На кадрах, снятых местной жительницей, видно натянутую между деревьями нить, к которой подвешена граната.