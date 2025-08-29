«Умирал с пеной у рта»: Емельяненко признался, что едва не погиб из-за алкоголя

Мессенджер MAX
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко полностью отказался от употребления алкоголя. В беседе с блогером Станиславом Роженьковым, он признался, что в один момент пагубная привычка едва не привела к летальному исходу.

«Я на днях чуть не помер, думал – всё, отъеду. Хорошо, друг приехал, спас меня. Я всё уже… лежал, умирал с пеной у рта. Откачали меня, откапали, привели в чувства, в порядок. Вот я здесь. Такой друг у меня», – сказал он.

Емельяненко объяснил, что попал в зависимость после того, как некий «непорядочный гражданин» научил его похмеляться, что привело к потере контроля над употреблением спиртного. Боец подчеркнул, что сейчас абсолютно спокойно относится к алкоголю и не употребляет его.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко перенёс операцию на позвоночнике. Ему пришлось обратиться к врачам из-за значительных проблем со спиной. В связи с этим ему также пришлось отказаться от поединка с Артёмом Тарасовым.

