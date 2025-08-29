Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 16:25

В России я сентября начнётся подготовка военных по 11 новым специальностям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Минобороны России анонсировало начало подготовки военнослужащих по 11 новым специальностям, включающим использование дронов и робототехнических комплексов. Это решение было озвучено министром обороны Андреем Белоусовым на заседании коллегии ведомства.

«С сентября в 3 академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов», — заявил министр.

ВС РФ ежемесячно освобождают 600-700 квадратных километров в зоне СВО
ВС РФ ежемесячно освобождают 600-700 квадратных километров в зоне СВО

Напомним, что ранее Белоусов рассказывал об увеличении плана набора военнослужащих по контракту. По словам министра, поставленная задача выполняется.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar