В России я сентября начнётся подготовка военных по 11 новым специальностям
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Минобороны России анонсировало начало подготовки военнослужащих по 11 новым специальностям, включающим использование дронов и робототехнических комплексов. Это решение было озвучено министром обороны Андреем Белоусовым на заседании коллегии ведомства.
«С сентября в 3 академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов», — заявил министр.
Напомним, что ранее Белоусов рассказывал об увеличении плана набора военнослужащих по контракту. По словам министра, поставленная задача выполняется.