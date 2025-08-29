В России я сентября начнётся подготовка военных по 11 новым специальностям

Минобороны России анонсировало начало подготовки военнослужащих по 11 новым специальностям, включающим использование дронов и робототехнических комплексов. Это решение было озвучено министром обороны Андреем Белоусовым на заседании коллегии ведомства.

«С сентября в 3 академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов», — заявил министр.