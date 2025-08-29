VK ко Дню знаний запустил проекты для школьников, студентов и учителей

К началу учебного года VK подготовила комплексную программу, охватывающую праздничные мероприятия с участием знаменитостей, образовательные инициативы и полезные сервисы. В рамках этой программы были запущены IT-шоу, образовательная платформа VK Education Talks, а также совместно с Учи.ру создан ресурс «Звонок для родителя».

Звёзды эстрады и блогеры лично поздравят школьников на торжественных линейках в Москве, Республике Алтай, Марий Эл, Татарстане и Владимирской области. На площадках появятся специальные зоны отдыха и поддержки, созданные при участии сервисов MAX и Сферум. Особое внимание уделено развитию цифровых технологий в образовании: VK организует шоу VK Education Talks, куда приглашены стендап-комик Евгений Чебатков и эксперты компании. Проект «Смотри и учись» позволит авторам делиться уникальными знаниями в видеоконтенте, а сервис «Звонок для родителя» упростит родителям контроль над успеваемостью ребёнка благодаря искусственному интеллекту.

Помимо этого, VK проведёт конкурс «Придумай сказку», итоги которого подведут 1 сентября, а победителям подарят лимитированные экземпляры сборников. Для удобства пользователей запущены конкурсы и акции в соцсетях, позволяющие делиться своими школьными воспоминаниями и получать призы.

Компания Mail готовит специальную кампанию под названием «Переложите часть забот на плечи Mail», где родители и учащиеся смогут ознакомиться с функциональностью почтовых сервисов и облака Mail.ru. Этот проект покажет возможности почтового клиента и облачных решений, которые облегчат организацию повседневной жизни и творческое вдохновение, используя нейросетевые технологии в заметках и письмах, а также удобное хранение файлов в облаке.

Параллельно благотворительная платформа VK Добро проводит акцию «Соберём рюкзак вместе», целью которой является поддержка детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Пользователи смогут приобрести необходимые вещи и оплатить услуги специалистам для нуждающихся школьников до конца августа. Средства передаются в проверенные благотворительные фонды.

Вместе с тем проект «Другое Дело» предложит уникальный контент — задания и игры, подобранные партнёрами движения, такими как Движение Первых, Твой Ход, Росмолодёжь, Российские студенческие отряды, Пушкинская карта и президентская платформа «Россия — страна возможностей». Выполнение заданий даст возможность заработать баллы, которые можно потратить на получение ценных подарков.