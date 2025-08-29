Мессенджер MAX
29 августа, 16:49

Рябков: Россия ожидает диалога с США по спорным темам в ближайшие недели

Обложка © Kremlin.ru

Москва ожидает, что в ближайшие недели состоятся контакты с Вашингтоном по спорным вопросам. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Окончательные даты не согласованы, но мы исходим из того, что пауза не будет и дальше затягиваться и в ближайшие недели этот контакт состоится», — сказал Рябков.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Россией привели к сужению круга разногласий по украинскому урегулированию. По его словам, теперь стороны сосредоточены на двух основополагающих проблемах: предоставлении гарантий безопасности и решении территориальных вопросов.

Наталья Демьянова
