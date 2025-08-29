Рябков: Россия ожидает диалога с США по спорным темам в ближайшие недели

Москва ожидает, что в ближайшие недели состоятся контакты с Вашингтоном по спорным вопросам. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Окончательные даты не согласованы, но мы исходим из того, что пауза не будет и дальше затягиваться и в ближайшие недели этот контакт состоится», — сказал Рябков.