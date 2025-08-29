Рябков: Россия ожидает диалога с США по спорным темам в ближайшие недели
Обложка © Kremlin.ru
Москва ожидает, что в ближайшие недели состоятся контакты с Вашингтоном по спорным вопросам. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Окончательные даты не согласованы, но мы исходим из того, что пауза не будет и дальше затягиваться и в ближайшие недели этот контакт состоится», — сказал Рябков.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с Россией привели к сужению круга разногласий по украинскому урегулированию. По его словам, теперь стороны сосредоточены на двух основополагающих проблемах: предоставлении гарантий безопасности и решении территориальных вопросов.