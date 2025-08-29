Мессенджер MAX
29 августа, 17:03

Белоусов поручил перейти к новой модели военно-строительного комплекса

Обложка © Минобороны РФ

Министерство обороны России планирует реформировать военно-строительный комплекс для повышения эффективности работы. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства. Он подчеркнул необходимость чёткого разделения ответственности между звеньями комплекса и создания условий для нормальной работы подрядных организаций.

«До конца этого года необходимо перейти к новой модели военно-строительного комплекса, резко повысить эффективность работы и обеспечить его устойчивое функционирование. <...> Результатом должно стать, в том числе, сокращение количества объектов незавершённого строительства», — сказал Белоусов.

Белоусов: План набора на военную службу по контракту в текущем году увеличен
Белоусов: План набора на военную службу по контракту в текущем году увеличен

Ранее Белоусов рассказал о приоритетах госпрограммы вооружения. В них входят ядерные силы, космические системы, противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба и беспилотные летательные аппараты.

Полина Никифорова
