Белоусов поручил перейти к новой модели военно-строительного комплекса
Обложка © Минобороны РФ
Министерство обороны России планирует реформировать военно-строительный комплекс для повышения эффективности работы. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства. Он подчеркнул необходимость чёткого разделения ответственности между звеньями комплекса и создания условий для нормальной работы подрядных организаций.
«До конца этого года необходимо перейти к новой модели военно-строительного комплекса, резко повысить эффективность работы и обеспечить его устойчивое функционирование. <...> Результатом должно стать, в том числе, сокращение количества объектов незавершённого строительства», — сказал Белоусов.
Ранее Белоусов рассказал о приоритетах госпрограммы вооружения. В них входят ядерные силы, космические системы, противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба и беспилотные летательные аппараты.