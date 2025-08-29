«Подрыв партнёрства»: МИД осудил вопиющие заявления из Ирана в адрес России

МИД России обратил внимание на ряд публикаций в иранских СМИ, которые направлены на очернение российской внешней политики и подрыв дружественных отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Российский МИД выразил обеспокоенность по поводу недостоверных сведений, циркулирующих в ряде иранских изданий. Эти публикации, по мнению ведомства, направлены на подрыв доверия к России как к партнеру и на критику ее действий в недавнем конфликте с Израилем. МИД расценивает это как целенаправленную дезинформацию, организованную противниками как России, так и Ирана. В частности, было отмечено скандальное заявление Мохаммеда Садра, члена иранского Совета по определению целесообразности, который голословно обвинил Москву в предоставлении Израилю информации о системе противовоздушной обороны Ирана.

МИД России назвал это заявление абсурдным и отметил, что официальный Тегеран, через своё внешнеполитическое ведомство, дистанцировался от слов Садра, указав, что они являются личным мнением и не отражают позицию государства. В заключение российское министерство напомнило, что Москва осудила действия Израиля в отношении Ирана.