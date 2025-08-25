Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 11:33

Путин с Пезешкианом обсудили по телефону Украину и ядерную программу Ирана

Обложка © ТАСС / URA.RU/ Роман Наумов

Обложка © ТАСС / URA.RU/ Роман Наумов

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым главой Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе беседы российский лидер проинформировал коллегу об основных итогах состоявшейся в Анкоридже встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса», — отмечается в сообщении.

Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая сотрудничество в сфере энергетики и транспорта, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Путин и Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия и договорились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.

Путин перед Аляской сделал неожиданный звонок, который изменит расстановку сил
Путин перед Аляской сделал неожиданный звонок, который изменит расстановку сил

Ранее в понедельник, 18 августа, по инициативе США состоялся 40-минутный телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер рассказал об итогах встреч с Владимиром Зеленским и главами ЕС в Вашингтоне. Президент России задержался на 15 минут после своих мероприятий, чтобы принять звонок от американского коллеги, который в это время завершал переговоры.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Иран
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar