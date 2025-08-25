Путин с Пезешкианом обсудили по телефону Украину и ядерную программу Ирана
Обложка © ТАСС / URA.RU/ Роман Наумов
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым главой Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе беседы российский лидер проинформировал коллегу об основных итогах состоявшейся в Анкоридже встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«Масуд Пезешкиан выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса», — отмечается в сообщении.
Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая сотрудничество в сфере энергетики и транспорта, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Путин и Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия и договорились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.
Ранее в понедельник, 18 августа, по инициативе США состоялся 40-минутный телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер рассказал об итогах встреч с Владимиром Зеленским и главами ЕС в Вашингтоне. Президент России задержался на 15 минут после своих мероприятий, чтобы принять звонок от американского коллеги, который в это время завершал переговоры.