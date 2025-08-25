Путин с Пезешкианом обсудили по телефону Украину и ядерную программу Ирана

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым главой Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Как сообщила пресс-служба Кремля , в ходе беседы российский лидер проинформировал коллегу об основных итогах состоявшейся в Анкоридже встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая сотрудничество в сфере энергетики и транспорта, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Путин и Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия и договорились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.