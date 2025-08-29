Плесень и мусор за миллионы рублей: Элитный ЖК в Петербурге разваливается спустя два года после сдачи

Элитный жилой комплекс Neva Haus в Санкт-Петербурге, где стоимость трёхкомнатных квартир начинается от 57 миллионов рублей, столкнулся с серьёзными проблемами через два года после сдачи. Жильцы жалуются на многочисленные нарушения, включая плесень, коррозию в бетоне и антисанитарные условия на территории, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Жители ЖК Neva Haus в Петербурге жалуются на плесень и мусор. Видео © Telegram / Питер Live

Проведённая независимая экспертиза подтвердила критические нарушения: солевые отложения разъедают арматуру в несущих конструкциях, что создаёт риск перехода зданий в аварийное состояние. Токсичная плесень в помещениях представляет угрозу для здоровья, вызывая аллергические реакции и заболевания дыхательных путей. Анализ отделочных материалов выявил несоответствие характеристик, указанных в договоре. Застройщиком объекта выступает компания ЛСР.

В соцсетях инцидент обсуждают как пример системных проблем на рынке элитной недвижимости. Пользователи возмущаются, что дорогое жильё быстро пришло в негодность, и указывают на необходимость усиления контроля на всех этапах строительства. Многие комментаторы советуют жильцам обращаться в Роспотребнадзор и готовить судебные иски против застройщика.