Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 19:00

Россиянин пытался вылечить аритмию красным вином, но в итоге загремел в больницу

В Подмосковье помогли пенсионеру с аритмией, лечившемуся красным сухим вином

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ievgenii Meyer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ievgenii Meyer

В Домодедовскую больницу доставили 62-летнего мужчину с нарушением сердечного ритма, который пытался лечиться вином. Он выпил пять бутылок красного сухого, но лучше ему не стало. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

«В ходе обследования была диагностирована фибрилляция предсердий – нарушение сердечного ритма, при котором верхние камеры сердца сокращаются хаотично и слишком быстро», — рассказал заведующий кардиологическим отделением Домодедовской больницы Павел Краснов.

Специалисты назначили пациенту бета-блокаторы и антикоагулянты. Краснов предупредил, что несвоевременное обращение за медицинской помощью могло привести к сердечной недостаточности или инсульту, а большая доза алкоголя — к острому панкреатиту. В настоящее время пациент продолжает лечение в стационаре.

Невролог в День красного вина назвал 7 категорий людей, которым запрещено пить этот напиток
Невролог в День красного вина назвал 7 категорий людей, которым запрещено пить этот напиток

Ранее кошка чуть не лишила подмосковную пенсионерку единственного видящего глаза. Пожилая женщина решила подвинуть лежащее на груди животное, а пушистик случайно повредила когтем рубец от предыдущей операции по замене хрусталика. Медики помогли сохранить пенсионерке зрение.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Здоровье
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar