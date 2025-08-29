Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 19:19

Белоусов объявил о завершении создания системы единого воинского учёта

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Министерство обороны России завершило работу над созданием государственной системы единого воинского учёта граждан. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, выступая на заседании коллегии МО в пятницу, 29 августа.

«Одно из достижений в этой сфере — завершение создания государственной системы единого воинского учёта», — подчеркнул Белоусов, говоря о формировании единой цифровой среды ведомства.

Он добавил, что представители Минобороны приняли меры, направленные на ускорение работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта».

На «Госуслугах» начался приём заявок на IT-отсрочку от службы в армии
В августе в ряде регионов России мужчины начали получать уведомления о внесении их данных в реестр воинского учёта, отправителем которых является Минобороны. Сообщения содержат ссылку на сайт, доступ к которому осуществляется через аккаунт «Госуслуг». Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

