Белоусов объявил о завершении создания системы единого воинского учёта
Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru
Министерство обороны России завершило работу над созданием государственной системы единого воинского учёта граждан. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, выступая на заседании коллегии МО в пятницу, 29 августа.
«Одно из достижений в этой сфере — завершение создания государственной системы единого воинского учёта», — подчеркнул Белоусов, говоря о формировании единой цифровой среды ведомства.
Он добавил, что представители Минобороны приняли меры, направленные на ускорение работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта».
В августе в ряде регионов России мужчины начали получать уведомления о внесении их данных в реестр воинского учёта, отправителем которых является Минобороны. Сообщения содержат ссылку на сайт, доступ к которому осуществляется через аккаунт «Госуслуг». Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.