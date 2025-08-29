Правительство утвердило изменения в порядке призыва граждан на военную службу
Решение о направлении призывника в часть будет действовать в течение года
Российское правительство утвердило корректировку правил призыва на военную службу. Согласно новому постановлению, если гражданин не был направлен в часть в период весеннего или осеннего призыва, это смогут сделать в следующую кампанию в течение года после принятия решения. Соответствующий документ размещён на портале нормативных правовых актов.
Изменения связаны с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным в апреле, который устанавливает возможность переноса отправки призывника. Постановление закрепляет, что исполнение решения о направлении на срочную службу возможно в течение года с момента его принятия с учётом сверки данных воинского учёта.
В тексте документа уточняется порядок взаимодействия: призывнику направляются повестки для уточнения информации, а он может сообщать об изменении обстоятельств, включая появление оснований для отсрочки. На данный момент весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря.
Ранее военный эксперт заявил, что переход на круглогодичный призыв позволит эффективнее выявлять нарушителей и улучшит условия службы. По его мнению, эта система позволит снизить риски дедовщины. Кроме того, призывные пункты начнут работать на регулярной основе, а у офицеров будет больше времени для отбора. Таким образом призывники будут призывать в часть небольшими группами, а процесс призыва станет удобнее на каждом этапе и для всех его сторон.