Правительство утвердило изменения в порядке призыва граждан на военную службу

Российское правительство утвердило корректировку правил призыва на военную службу. Согласно новому постановлению, если гражданин не был направлен в часть в период весеннего или осеннего призыва, это смогут сделать в следующую кампанию в течение года после принятия решения. Соответствующий документ размещён на портале нормативных правовых актов.

Изменения связаны с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным в апреле, который устанавливает возможность переноса отправки призывника. Постановление закрепляет, что исполнение решения о направлении на срочную службу возможно в течение года с момента его принятия с учётом сверки данных воинского учёта.

В тексте документа уточняется порядок взаимодействия: призывнику направляются повестки для уточнения информации, а он может сообщать об изменении обстоятельств, включая появление оснований для отсрочки. На данный момент весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря.