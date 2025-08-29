Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о вопиющих фактах, касающихся действий украинских военных. По его словам, Вооружённые силы Украины преднамеренно наносили удары по местам, где российские солдаты собирали тела погибших товарищей для эвакуации. Информацию военкор опубликовал в своём Telegram-канале.

Сладков подчеркнул, что российская сторона, напротив, при наличии возможности собирает тела погибших солдат ВСУ, складывает их в мешки и доставляет к границе.

«Во время затишья мы поднимали тела наших погибших и складывали их рядом для удобства эвакуации. Украинские военные, наблюдая за этим с коптера, наносили по этим местам артиллерийские удары, разрывая на куски тела уже погибших солдат, чтоб нечего было эвакуировать», — процитировал он слова комбата, батальон которого участвовал в отражении контрнаступления ВСУ под Работино весной-летом 2023 года.

По словам военкора, данная практика идёт вразрез с общепринятыми нормами ведения военных действий и свидетельствует о бесчеловечном отношении.