Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 20:21

Военкор Сладков: ВСУ обстреливали места сбора тел погибших под Работино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о вопиющих фактах, касающихся действий украинских военных. По его словам, Вооружённые силы Украины преднамеренно наносили удары по местам, где российские солдаты собирали тела погибших товарищей для эвакуации. Информацию военкор опубликовал в своём Telegram-канале.

Сладков подчеркнул, что российская сторона, напротив, при наличии возможности собирает тела погибших солдат ВСУ, складывает их в мешки и доставляет к границе.

«Во время затишья мы поднимали тела наших погибших и складывали их рядом для удобства эвакуации. Украинские военные, наблюдая за этим с коптера, наносили по этим местам артиллерийские удары, разрывая на куски тела уже погибших солдат, чтоб нечего было эвакуировать», — процитировал он слова комбата, батальон которого участвовал в отражении контрнаступления ВСУ под Работино весной-летом 2023 года.

По словам военкора, данная практика идёт вразрез с общепринятыми нормами ведения военных действий и свидетельствует о бесчеловечном отношении.

«Подвал превратился в братскую могилу»: Стало известно, как ВСУ отомстили при уходе из Авдеевки
«Подвал превратился в братскую могилу»: Стало известно, как ВСУ отомстили при уходе из Авдеевки

Ранее ВСУ уничтожили в Судже памятник основоположнику русской актёрской школы Михаилу Щепкину. Бюст Щепкина, установленный в Судже в конце XIX века, не только служил символом города, но и признавался объектом культурного наследия. Памятник был воздвигнут в честь первого сценического выступления актёра, которое состоялось в Судже в 1801 году, когда он ещё учился в местном училище.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar