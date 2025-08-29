В России утвердили правила расчёта цен на табачную продукцию

Правительство РФ утвердило постановление, регламентирующее методику расчёта минимальной стоимости ряда табачных изделий. Цель меры — ограничить распространение контрафакта и обеспечить прозрачность рынка. Постановление опубликовано на сайте правовых актов.

С марта 2026 года минимальная цена коснётся трубочного табака, курительного тонкорезанного, жевательного и нюхательного, а также табака для кальяна. Кроме того, фиксированная стоимость будет введена для сигар, сигарилл, биди и кретек — изделий с примесью специй или листьев необработанного табака.

Ответственность за определение конкретных значений возложена на Министерство сельского хозяйства РФ. Все цифры будут опубликованы на официальном портале ведомства до 1 февраля 2026 года. Постановление реализует положения федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства», принятых в мае 2025 года.