Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 20:13

В России утвердили правила расчёта цен на табачную продукцию

Правительство РФ закрепило правила определения минимальных цен на табак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ella Doroshchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ella Doroshchenko

Правительство РФ утвердило постановление, регламентирующее методику расчёта минимальной стоимости ряда табачных изделий. Цель меры — ограничить распространение контрафакта и обеспечить прозрачность рынка. Постановление опубликовано на сайте правовых актов.

С марта 2026 года минимальная цена коснётся трубочного табака, курительного тонкорезанного, жевательного и нюхательного, а также табака для кальяна. Кроме того, фиксированная стоимость будет введена для сигар, сигарилл, биди и кретек — изделий с примесью специй или листьев необработанного табака.

Ответственность за определение конкретных значений возложена на Министерство сельского хозяйства РФ. Все цифры будут опубликованы на официальном портале ведомства до 1 февраля 2026 года. Постановление реализует положения федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции и сырья для их производства», принятых в мае 2025 года.

Не только здоровье, но и экономия: В ГД оценили идею «кешбэка за ЗОЖ»
Не только здоровье, но и экономия: В ГД оценили идею «кешбэка за ЗОЖ»

А ранее комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу о запрете продажи табачной продукции на остановках общественного транспорта. При этом законопроект предполагает исключения для единственных торговых точек в населённых пунктах. В случае принятия документа с предложенными корректировками новые ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Инициатива направлена на продолжение системного подхода к снижению потребления табака: уже запрещена продажа табака на всех видах общественного транспорта, в зданиях и на территориях вокзалов, аэропортов и портов.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar