В Ростове-на-Дону начался мощный пожар, пламя подобралось к «Ростов-Арене»

В ночь на 30 августа мощный пожар возник неподалёку от стадиона «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Согласно предварительной информации, там горит сухая трава. Об этом сообщает SHOT.

Пламя подобралось к «Ростов-Арене». Видео © SHOT

Очевидцы публикуют кадры, сделанные на левом берегу реки Дон, где началось возгорание. Сейчас пожар активно тушат. Причины возгорания в настоящее время неизвестны. Как отмечают местные жители, никаких взрывов до этого слышно не было.