29 августа, 21:22

В аэропортах Волгограда и Калуги ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропортах Волгограда и Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале официального представителя Федерального агентства воздушного транспорта Артёма Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:06 по московскому времени.

В 0:03 мск ограничения начали действовать в воздушной гавани Калуги. В Росавиации подчеркнули, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Ранее пассажирский самолёт выполнил экстренную посадку в воздушной гавани Кольцово в Екатеринбурге. Причина — ложное срабатывание сигнализации, которое оказалось ложным. Угрозы для 160 пассажиров и экипажа не было. К счастью, всё обошлось и самолёт успешно сел в Кольцово.

