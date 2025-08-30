Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 21:17

КТК расследует инцидент с утечкой нефти на терминале в Чёрном море

Обложка © Telegram / Каспийский Трубопроводный Консорциум

Обложка © Telegram / Каспийский Трубопроводный Консорциум

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проводит проверку инцидента на выносном причальном устройстве ВПУ-2 в Чёрном море. Во время погрузки нефти произошёл автоматический разрыв соединительного рукава с танкером, в результате чего произошла утечка сырья в море.

В КТК пояснили, что разрыв рукава срабатывает автоматически для минимизации последствий внештатных ситуаций, связанных с внутришланговым давлением. Причины происшествия уточняются.

Утекло уже больше тонны: Турецкий танкер устроил масштабный разлив нефти у Новороссийска
Утекло уже больше тонны: Турецкий танкер устроил масштабный разлив нефти у Новороссийска

Напомним, 29 августа произошла утечка нефти на причале Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море при перекачке сырья на танкер. Выносное причальное устройство (ВПУ) КТК-2, где произошёл инцидент, временно не используется. Сейчас определяют количество разлившейся нефти и следят за состоянием окружающей среды.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar