КТК расследует инцидент с утечкой нефти на терминале в Чёрном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проводит проверку инцидента на выносном причальном устройстве ВПУ-2 в Чёрном море. Во время погрузки нефти произошёл автоматический разрыв соединительного рукава с танкером, в результате чего произошла утечка сырья в море.

В КТК пояснили, что разрыв рукава срабатывает автоматически для минимизации последствий внештатных ситуаций, связанных с внутришланговым давлением. Причины происшествия уточняются.