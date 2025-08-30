КТК расследует инцидент с утечкой нефти на терминале в Чёрном море
Обложка © Telegram / Каспийский Трубопроводный Консорциум
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проводит проверку инцидента на выносном причальном устройстве ВПУ-2 в Чёрном море. Во время погрузки нефти произошёл автоматический разрыв соединительного рукава с танкером, в результате чего произошла утечка сырья в море.
В КТК пояснили, что разрыв рукава срабатывает автоматически для минимизации последствий внештатных ситуаций, связанных с внутришланговым давлением. Причины происшествия уточняются.
Напомним, 29 августа произошла утечка нефти на причале Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море при перекачке сырья на танкер. Выносное причальное устройство (ВПУ) КТК-2, где произошёл инцидент, временно не используется. Сейчас определяют количество разлившейся нефти и следят за состоянием окружающей среды.