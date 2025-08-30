Посла РФ Липаева вызвали в МИД Румынии после заявлений об ударах по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge
Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России Владимира Липаева после заявлений о якобы ударах Вооружённых сил Российской Федерации по целям, расположенным на украинской территории близ румынской границы. Об этом сказано в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.
«По распоряжению министра иностранных дел, посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван 29 августа в министерство иностранных дел, чтобы ему был передан протест румынской стороны в связи с ударами, которые были нанесены по гражданским объектам на Украине в ночь с 27 на 28 августа», — сообщили в дипведомстве. При этом румынские дипломаты не представили доказательств того, что удары были нанесены Вооружёнными силами России.
Российская сторона неоднократно подчёркивала, что наносит удары только по военным целям на Украине.
Ранее стало известно, что за всё время боевых действий на Украине в Румынию сбежало порядка 26 тысяч бойцов ВСУ. Это эквивалентно численности одного армейского корпуса. Подобные масштабы дезертирства военных сподвигли киевский режим принять меры для усиления западной границы страны.