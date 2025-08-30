Посла РФ Липаева вызвали в МИД Румынии после заявлений об ударах по Украине

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России Владимира Липаева после заявлений о якобы ударах Вооружённых сил Российской Федерации по целям, расположенным на украинской территории близ румынской границы. Об этом сказано в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

«По распоряжению министра иностранных дел, посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван 29 августа в министерство иностранных дел, чтобы ему был передан протест румынской стороны в связи с ударами, которые были нанесены по гражданским объектам на Украине в ночь с 27 на 28 августа», — сообщили в дипведомстве. При этом румынские дипломаты не представили доказательств того, что удары были нанесены Вооружёнными силами России.