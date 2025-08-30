Постпред при НАТО: США дают Украине вооружение для ударов вглубь России

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер заявил о передаче Киеву вооружений, расширяющих возможности нанесения ударов по территории России. Дипломат отметил, что украинская сторона, вероятно, применит эти средства в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

Уитэкер не уточнил конкретные типы систем, но напомнил о планах Вашингтона поставить более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM. Кроме того, союзники по НАТО закупают вооружение для украинской армии. Он подчеркнул, что администрация США обеспечивает Украину технологиями и вооружениями, способными укрепить её стратегический потенциал и возможности для защиты территории.