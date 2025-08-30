Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 22:09

Постпред при НАТО: США дают Украине вооружение для ударов вглубь России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер заявил о передаче Киеву вооружений, расширяющих возможности нанесения ударов по территории России. Дипломат отметил, что украинская сторона, вероятно, применит эти средства в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

Уитэкер не уточнил конкретные типы систем, но напомнил о планах Вашингтона поставить более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM. Кроме того, союзники по НАТО закупают вооружение для украинской армии. Он подчеркнул, что администрация США обеспечивает Украину технологиями и вооружениями, способными укрепить её стратегический потенциал и возможности для защиты территории.

Рябков: Россия ожидает диалога с США по спорным темам в ближайшие недели
Рябков: Россия ожидает диалога с США по спорным темам в ближайшие недели

Ранее Госдеп США одобрил возможную продажу Дании систем противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего материально-технического обеспечения за 8,5 миллиарда долларов. Отмечается, что ранее Копенгаген запросил у Вашингтона свыше пятидесяти ракет-перехватчиков для этих ЗРК.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • НАТО
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar