Путин: Для Китая важно, что именно Си Цзиньпин сейчас находится у руля страны

Для Китая важно, что в период фундаментальных изменений в международной жизни страной управляет такой человек, как председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа».

Российский лидер подчеркнул, что Си Цзиньпин крайне бережно относится к истории своей страны. Путин назвал председателя КНР настоящим лидером и волевым руководителем крупной державы, обладающим стратегическим мышлением и широким кругозором.

«Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни», — подчеркнул глава российского государства.