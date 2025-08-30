Путин назвал Си Цзиньпина другом

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина другом и подчеркнул успешность его визита в Москву в мае. По словам российского лидера, поездка привлекла внимание международного сообщества и получила высокую оценку внутри страны. Об этом Путин сообщил в ходе интервью китайскому агентству «Синьхуа».

«Действительно, визит нашего друга, Председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошёл с большим успехом, имел широкий международный резонанс и получил самую высокую оценку в нашей стране. Приезд был приурочен к священной для нас дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и уже поэтому стал глубоко символичным», — отметил глава государства.

По его словам, Си Цзиньпин стал главным почётным гостем. В ходе двусторонних переговоров обсуждались ключевые вопросы сотрудничества России и Китая. По итогам встреч было принято совместное заявление и подписан пакет документов.