Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 23:28

Путин назвал Си Цзиньпина другом

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина другом и подчеркнул успешность его визита в Москву в мае. По словам российского лидера, поездка привлекла внимание международного сообщества и получила высокую оценку внутри страны. Об этом Путин сообщил в ходе интервью китайскому агентству «Синьхуа».

«Действительно, визит нашего друга, Председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошёл с большим успехом, имел широкий международный резонанс и получил самую высокую оценку в нашей стране. Приезд был приурочен к священной для нас дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и уже поэтому стал глубоко символичным», — отметил глава государства.

По его словам, Си Цзиньпин стал главным почётным гостем. В ходе двусторонних переговоров обсуждались ключевые вопросы сотрудничества России и Китая. По итогам встреч было принято совместное заявление и подписан пакет документов.

Путин дал оценку значимости доллара и евро в торговле с Китаем
Путин дал оценку значимости доллара и евро в торговле с Китаем

А ранее Путин сообщил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином актуальные вопросы международной и региональной политики в ходе предстоящего визита в Китай. Глава государства рассчитывает, что по итогам саммита ШОС организация получит дополнительную динамику и укрепит солидарность на евразийском пространстве.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Китай
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar