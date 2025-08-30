Путин: Турпоток между Россией и Китаем вырос в 2,5 раза в 2024 году

Взаимный туристический поток между Россией и Китаем увеличился в 2,5 раза по итогам 2024 года, достигнув 2,8 миллиона человек. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» в преддверии официального визита в КНР. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«Остановлюсь и на таком важном вопросе как туризм. Радуют цифры в этом секторе. По итогам 2024 года взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что наблюдаемый рост свидетельствует об углублении культурных связей и взаимном интересе граждан обеих стран к истории и культуре друг друга. Власти обоих государств уделяют особое внимание поддержке и развитию туристических обменов.