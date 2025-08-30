Путин: Россия никогда не забудет, что Китай помешал Японии атаковать СССР

Президент России Владимир Путин напомнил о ключевой роли Китая в годы Второй мировой войны. Он отметил, что сопротивление китайского народа сдержало Японию в 1941–1942 годах, не позволив нанести удар по Советскому Союзу. Об этом российский лидер заявил в ходе интервью китайскому агентству «Синьхуа», опубликованному пресс-службой Кремля.

«В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину», — сообщил Путин.