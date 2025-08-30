Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 августа, 00:01

Путин: Россия никогда не забудет, что Китай помешал Японии атаковать СССР

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин напомнил о ключевой роли Китая в годы Второй мировой войны. Он отметил, что сопротивление китайского народа сдержало Японию в 1941–1942 годах, не позволив нанести удар по Советскому Союзу. Об этом российский лидер заявил в ходе интервью китайскому агентству «Синьхуа», опубликованному пресс-службой Кремля.

«В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину», — сообщил Путин.

Путин: Для Китая важно, что именно Си Цзиньпин сейчас находится у руля страны
Путин: Для Китая важно, что именно Си Цзиньпин сейчас находится у руля страны

Ранее российский лидер заявил, что в ряде западных стран фактически идёт пересмотр итогов Второй мировой войны и фальсифицируется историческая правда. По его словам, в основе этих тенденций — нежелание признавать вину предшественников нынешних западных элит за развязывание мировой войны. Россия и Китай решительно осуждают попытки извратить историю войны, героизировать нацистов и очернить воинов-освободителей.

Тимур Хингеев
