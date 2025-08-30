Мессенджер MAX
30 августа, 00:08

Путин: Культурные обмены России и Китая демонстрируют устойчивый рост

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Культурные обмены между Россией и Китаем развиваются динамично. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» в преддверии своего визита в Китай. Текст беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Сегодня культурные обмены между Россией и Китаем продолжают динамично развиваться. Последовательно реализуется дорожная карта российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года, включающая более 100 масштабных проектов», — отметил глава государства.

По словам президента РФ, масштабные гуманитарные инициативы вносят значительный вклад в укрепление дружественных связей между двумя странами. Путин особо выделил организацию Годов культуры России и Китая в 2024-2025 годах, приуроченных к 75-летию установления дипломатических отношений между странами.

Путин и Си Цзиньпин обсудят мировую повестку на встрече в Китае

Ранее президент Владимир Путин отметил, что Москва и Пекин работают над снижением торговых барьеров, что способствует росту двусторонней торговли. В последние годы налажен экспорт свинины и говядины в КНР, что является важным шагом в развитии сотрудничества в агропромышленном секторе. Это подчёркивает важность китайского рынка для российских производителей сельхозпродукции.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
